Romance no ar? Big Brother confronta Lisa Schincariol: «O Nuno é apenas um bom amigo?»

No Big Brother, Manuel Cavaco convidou a Lisa, a Carolina e o Manuel Rodrigues para o almoço do líder. O tema central é a repentina aproximação da Lisa e do Nuno. A advogada estagiária garante que o Nuno é só um amigo, levando todos à gargalhada. Os concorrentes são implacáveis com o interrogatório à Lisa que, apesar de revelar estar bastante confortável com o toque do Nuno, nega que tenha havido qualquer tipo de intimidade.

No confessionário, Lisa admite ter-se sentido encurralada e desconfortável com a insistência dos colegas.

De volta ao almoço, Carolina confessou que os dois ficam queridos juntos.