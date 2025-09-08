Rumo à final, Jéssica Vieira garante: «Consegui dar a volta por cima»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira revelou como gostaria de ser recordada depois do final do programa. Jéssica afirmou: «Vou ser lembrada por aquilo que eu sou», destacando-se como uma concorrente «a solo», desta vez afastada de qualquer sentimento ligado a uma relação.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!