Rutura total. Lisa Schincariol e Nuno Brito protagonizam acesa discussão e trocam duras acusações: «Lamento pisar o mesmo chão que tu»

Depois do Especial do Big Brother, Nuno Brito e Lisa Schincariol desentenderam-se e protagonizaram uma nova discussão no jardim. «Farinha do mesmo saco, não valem um tostão», atirou Nuno Brito, para o ar. «És uma mentirosa», acrescenta. «Onde é que eu menti? Diz-me?», questionou Lisa.

«Queres armar-te em manipuladora? Boa sorte. Devias ter vergonha, devias ter muita vergonha na tua cara. Até lamento pisar o mesmo chão que tu pisas», exaltou-se Nuno Brito.

O personal trainer foi mais longe e disse que a concorrente da Póvoa de Varzim não tem dignidade. «És uma triste que aí anda», acrescentou.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

