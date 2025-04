Saídos de um filme! Carolina Braga declara-se a Diogo Bordin: «Tens noção do homem que és?»

O romance entre Carolina Braga e Diogo Bordin continua a aquecer o ambiente dentro da casa do Big Brother. Esta manhã, os dois concorrentes acordaram especialmente próximos, trocando carícias, sorrisos e declarações cheias de ternura que não passaram despercebidas às câmaras — nem aos fãs do Big Brother.

Enquanto os restantes colegas ainda dormiam, Diogo não resistiu a provocar a companheira: «Quero te beijar e não posso», murmurou, sorridente. A resposta de Carolina foi imediata e doce: «Porque é que és tão querido? Pensava que não haviam homens assim…».

A cumplicidade entre os dois tornou-se evidente nesta troca de afetos debaixo dos lençóis. Diogo respondeu em tom romântico e brincalhão: «Até te enjoares de mim...», ao que Carolina ripostou com um sorriso: «Como é que eu me poderia enjoar do queridinho de Portugal?»

