«Salve-se quem puder»: Solange Tavares promete sabotar a liderança desta semana

No Big Brother, durante a Vontade do Líder, a Lisa alerta o Manuel Cavaco para estar preparado pois vai haver sabotagem na sua liderança. A Solange garante que vai boicotar a semana do líder, afirmando que vai fazer tudo o que lhe apetecer e vai ser o “salve-se quem puder”. Sobre a divisão de tarefas, a Lisa revela não querer ficar com o Igor na lavandaria, já que da última vez não houve comunicação e pareceu até que nem falavam a mesma língua. O Igor não concorda, referindo que trabalhou todos os dias, mas como a concorrente esteve sempre na cama não viu. A Lisa remata que faz mais a dormir do que o Igor acordado…

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

