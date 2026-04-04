Sandrina está grávida? Ex-concorrente do Big Brother revela toda a verdade

O programa Em Família deste sábado, dia 4 de abril, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, foi marcado pela inauguração do seu jardim de primavera e a preparação dos tradicionais ovos da Páscoa, num ambiente que junta tradição, família e boa disposição.

Recebemos Sandrina, uma das ex-concorrentes mais acarinhadas do público após a sua participação no Big Brother 2020, acompanhada pela filha, a pequena Ariel. A ex-concorrente aproveitou o momento para esclarecer os rumores sobre uma possível gravidez e reagiu ainda aos mais recentes desenvolvimentos dentro da casa do Secret Story 10, incluindo a já mediática relação entre Eva, Diogo e Ariana.