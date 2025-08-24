«São as calhandreiras da Malveira». Miranda e Afonso em ataque cerrado aos restantes concorrentes

No Big Brother Verão, Afonso assume a liderança e distribui papéis curiosos: Catarina Miranda é a «Primeira-Dama», Viriato o «diretor dos recursos humanos» e as restantes concorrentes ficam de «férias/loiça». O líder mantém o lema de que «é cada um por si». Jéssica reage com ironia e afirma: «Acho que melhor não podia ter calhado», acrescentando que o líder nunca faz nada.
Maria Botelho Moniz confronta os concorrentes com as imagens e todos dão o seu parecer. A dupla Afonso e Catarina parte para o ataque em relação aos colegas: «São as calhandreiras da Malveira».
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
