«São os dois protagonistas»: Ao defender Luís e Nuno, há um concorrente que não escapa às duras críticas de Márcia Soares

No estúdio do Big Brother, Márcia Soares e Gonçalo Quinaz comentaram a posição de Luís Gonçalves e de Nuno Brito não terem abdicado do primeiro lugar do pódio.

«Eu também não saía dali. É o preço a pagar, mas ao menos assumem o papel que tiveram no programa, foram os dois super importantes, são os dois protagonistas...», atirou Márcia. «O Diogo Bordin, naquele primeiro lugar, não devia de estar ali. Foi muito giro vê-lo apaixonar-se. Mas como concorrente... de resto... de narrativa própria, só teve o namoro», prosseguiu.

Gonçalo Quinaz concordou com a colega e acrescentou: «Eu acho que o problema não está no Nuno e no Luís. Está nos outros todos pela falta de noção. Claramente que o primeiro e segundo lugar, os protagonistas foram o Nuno e o Luís».

O jogo do Big Brother está a entrar na reta final! Hoje, ficamos a saber quem não passa para o top 7 e alguém mais ficar mais perto de conseguir um passaporte para a final!

Estes são os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!