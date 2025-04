Sara Silva confessa: «Estava muito insegura sobre o que estava aqui a fazer»

No Big Brother, os concorrentes em risco de expulsão na próxima gala dão início ao almoço dos nomeados.

Sara Silva aproveitou para desabafar e confessou aos colegas nomeados que na semana anterior, se sentiu «muito insegura sobre o que estava aqui a fazer».

Recorde que Carolina Braga e Sara Silva receberam nomeação direta, Carina Frias foi nomeada pelo líder, Diogo Bordin recebeu 8 votos dos colegas e Mariana Costa 10.

Seguem os números de telefone para poder votar para salvar:

CARINA - 761 20 20 02

CAROLINA - 761 20 20 03

DIOGO - 761 20 20 05

MARIANA - 761 20 20 14

SARA - 761 20 20 16

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

Veja aqui o que está a acontecer na casa