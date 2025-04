Sara Silva de rastos depois do Especial! Saiba o que aconteceu

No Big Brother, Sara Silva fica de rastos depois do Especial, acabando a chorar na casa de banho e a desabafar, momentos depois, com Manuel Cavaco e Solange Tavares.

Sara ficou fragilizada por temer a imagem que está a ser passada cá para fora, sobre a sua pessoa. Estando nomeada, a concorrente receia estar em desvantagem, por os restantes colegas nomeados poderem estar a destacar-se mais no jogo.

Esta semana, os nomeados são: Carolina Braga, Sara Silva, Carina Frias, Diogo Bordin e Mariana Costa.

