Sara Silva para Igor Rodriguez: «Parece que vais pela corrente»

Na Cozinha, Sara Silva comenta com Igor Rodriguez que acha que ele se aproveita um bocadinho. O concorrente diz que é o primeiro a apontar alguma falha a Nuno; contudo, explica que tenta justificar as situações porque “as coisas más sobressaem sempre”. Sara questiona se Igor alguma vez viu alguma crítica a Nuno enquanto Líder, e o concorrente lembra a entrada de Luís e as críticas que este fez, referindo a discussão entre Nuno e Manuel Rodrigues como exemplo. A concorrente comenta que Igor não tem de defender o Líder e aponta que, dessa forma, aparenta estar a “babar ovo”. Sara sublinha que o madeirense não pode afirmar que Nuno é o melhor Líder quando só o teve a ele, já que, na primeira semana, esteve no Armazém e não presenciou a liderança de Manuel Cavaco. Igor nega ter dito que Nuno seria o melhor Líder de todos e refere que apenas mencionou que o colega estava a ser bem-sucedido na sua liderança. Érica, que entretanto se junta à conversa, desmente as palavras de Igor e comenta que o colega até a ele mesmo se está a rebaixar, já que, não tendo sido ainda Líder, não sabe como será a sua prestação. O concorrente responde: “Eu não ficava sem comer”, e Sara defende que isso não é o que faz de Nuno um bom Líder, referindo que nem sequer faz sentido. Enquanto Igor continua a insistir que não defende Nuno por ser próximo dele, mas sim por o considerar um bom Líder, Sara atira: “Tu pareces bué que vais pela corrente.”