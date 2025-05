Sara Silva quebra o silêncio sobre o que aconteceu depois do direto: «A palavra que o Diogo disse...»

A casa do Big Brother viveu momentos de grande tensão após um confronto entre Sara Silva e Luís Gonçalves. Tudo começou quando Sara acusou o colega de se expor de forma inapropriada ao ajustar a toalha depois do banho. Visivelmente perturbada, a concorrente garantiu ter visto tudo, reforçando: «Tens que ter cuidado! Estás sem nada por baixo... vi-te tudo! Juro pela minha mãe que vi tudo».

Luís negou qualquer conduta imprópria e reagiu com indignação às acusações: «Atenção àquilo que estão a dizer! Deixem-se de aventuras e brincadeiras». O desentendimento rapidamente ganhou proporções maiores, com Sara a sentir-se intimidada e outros concorrentes a tomarem partido. Diogo Bordin interveio em defesa da colega, alertando: «Vocês expõem a vítima!».

Esta noite Sara desabafou com Érica Reis sobre o sucedido e disse que não concordou com as palavras de Diogo e que não falou com Luís desde o direto.

