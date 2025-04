Sara Silva sai do confessionário a chorar! Colegas correm para a consolar - Saiba o que aconteceu

No Big Brother, Sara Silva esteve no confessionário para gravar o seu vídeo de despedida, dado que está nomeada. Hoje, dia 3 de abril, há gala com Cláudio Ramos e alguém vai ser expulso pelos portugueses!

A concorrente ficou triste com a possibilidade de uma despedida, tendo saído do confessionário em lágrimas.

Seguem os números de telefone para poder votar para salvar:

CARINA - 761 20 20 02

CAROLINA - 761 20 20 03

DIOGO - 761 20 20 05

MARIANA - 761 20 20 14

SARA - 761 20 20 16

