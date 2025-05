Sara Silva volta a falar sobre a polémica da toalha e defende Luís Gonçalves: «Nunca concordei...»

Nesta manhã, Sara Silva - a concorrente que foi expulsa do Big Brother no passado sábado - esteve no Dois às 10 a falar sobre a sua experiência no reality show da TVI.

Durante a conversa, a jovem de Barcelos recordou a polémica da toalha que envolveu Luís Gonçalves. «Eu vi, pronto. Eu sei que foi um descuido. Sei perfeitamente que o Luís não ia fazer aquilo de propósito. Sei perfeitamente que foi um descuido, podia ter acontecido a qualquer um, até a mim a trocar de sutiã», confidenciou.

Sara Silva aproveitou o momento para defender o ex-fuzileiro e considerou que os outros concorrentes aproveitaram-se da situação para aparecer. «Eu nunca concordei com as palavras do Diogo, acho que é uma palavra demasiado forte para se usar neste tipo de situação. Agora que estou cá fora é que consigo perceber melhor isso... Acho que as pessoas aproveitam qualquer coisinha para aparecer. Mas eu não sou assim. Ele não fez nada de mal. E ele achava mesmo que não tinha mostrado nada. Foi um ajeitar, não teve mesmo mal nenhum», disse.

«Eu percebi que aquilo estava a ser polémico quando passaram as imagens do Diogo a dizer que aquilo era o perfil de um abusador, foi aí que eu percebi que aquilo estava a ser levado para patamares que não devem ser tocados, são temas muito sensíveis. Estar a comparar esta situação com abuso... não faz muito sentido», acrescentou a jovem de Barcelos.

Veja o vídeo completo com as declarações de Sara Silva