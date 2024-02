Há 49 min

No Big Brother-Desafio Final, Bruno Savate, Bárbara Parada, Noélia Pereira e Vina falam sobre as relações de amizade que existem na casa. E, relevam de quem gostam e de quem não gostam. Savate fica surpreendido com confissão de Noélia: «És pior do que eu».

Saiba as opiniões dos concorrentes!