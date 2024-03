Savate lança caos e ri no confessionário enquanto Vina fica triste sem entender a brincadeira

Hoje às 00:24

No Big Brother - Desafio Final, na esfera, o Savate tenta resolver o mal-entendido com a Vina. A concorrente confidencia ter ficado muito magoada com a afirmação do colega e explica que ele tocou no único assunto frágil para si: a Jéssica. O Savate acaba por pedir desculpa e assumir que precisou de dar alguma tanga durante a atividade e os dois parecem resolver-se. No confessionário, a concorrente assume ter sido apanhada na curva pelo Savate e confidencia que não iria tomar a iniciativa para se resolver com o colega.