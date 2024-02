Savate não contém o riso ao assistir ao chá entre Hélder e Débora. Veja aqui

Há 3h e 37min

No Big Brother - Desafio Final, o líder Savate escolheu a Vina, o Hélder e a Débora para um lanche, o que eles não sabem é que o concorrente escreveu perguntas para os colegas. A Vina dá o seu parecer quanto às atitudes do colega e a Débora parece concordar em tudo. Inesperadamente, o Hélder revela que a aclamada t-shirt do “I Love My Girlfriend” vem de relações anteriores deixando os colegas de boca aberta.