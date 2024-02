Há 1h e 3min

No Big Brother – Desafio Final, Cláudio Ramos fala com os concorrentes acerca das imagens polémicas do pós-gala, em que vários concorrentes falam sobre Débora Neves. O apresentador questiona diretamente a concorrente sobre a sua relação com Bruno Savate na casa. Momentos depois, Bruno Savate pronuncia-se sobre a sua relação com Débora Neves.