Hoje às 11:41

No Big Brother, o puzzle misterioso desta manhã, que Hélder resolveu com Vina e Noélia, deixou os concorrentes confusos. Com fotografias de Frida Kahlo e Malala Yousafzai, Bruno Savate testa os conhecimentos de Hélder, sobre estas duas mulheres históricas e sobre a emancipação feminina.