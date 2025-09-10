«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe

No Extra do Big Brother Verão, vemos imagens de Afonso Leitão e Viriato Quintela, e ambos trocam acusações entre si. Afonso chega mesmo a comparar o concorrente a Bruno de Carvalho, ex-concorrente, que foi expulso do programa. Afonso vai mais longe nas provocações. Miranda intervém na discussão.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!