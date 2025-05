«Se não me controlasse, já lhe tinha atirado uma cadeira...»: Luís Gonçalves implacável com Nuno Brito

Durante a tarde, Luís Gonçalves desabafa com Bruno Savate sobre as discussões que tem tido com Nuno Brito e Carolina Braga nos últimos dias. Bruno Savate aconselha o amigo a começar a ignorar provocações e a «baixar o tom» com que fala, mas o ex-fuzileiro explica que os concorrentes o provocam.

«Eu não consigo estar magoado numa situação e, a seguir, ir brincar. O que eu sou aqui dentro, sou lá fora. Tu sabes que és um gajo correto. Errar, todos erramos. Quando tentas ser correto, mesmo com quem não tens afinidade, e levantam falsos testemunhos… dói…», explicou.

“Mas estás demais (...) Tu podes dizer isso tudo noutro tom. Tens de ter inteligência emocional para controlar as tuas emoções», respondeu Savate. «Mas eu controlo, se calhar se não controlasse ja me tinha passado e já lhe tinha atirado com uma cadeira à cabeça. Eu também tenho família lá fora», retorquiu Luís, referindo-se a Nuno Brito.

«Tenta só manter esse tom. Tenta fazer esse exercício. Podes ser verdadeiro sempre, mas também tens de ser inteligente», insistiu Savate.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

