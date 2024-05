No Big Brother, Daniela Ventura comenta expulsão de Catarina Miranda após atirar um copo de vidro ao chão, que atingiu Gabriel Sousa no braço e no olho. Daniela acredita que Catarina Miranda se excedeu várias vezes e que esta não foi a única situação agressiva da concorrente. Os comentadores dão a sua opinião sobre a expulsão da personagem.