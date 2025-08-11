VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sem despedidas. Bruno de Carvalho abandona a casa mais vigiada do País

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho foi expulso da casa numa decisão que surpreendeu concorrentes e fãs. Sem qualquer despedida, o ex-concorrente deixou a casa abruptamente, sem dar explicações ou se despedir de ninguém, deixando um clima de choque e mistério entre os restantes participantes.

  • Big Brother
  • Há 3h e 11min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:20

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

23:32 Ontem
03:58

O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»

23:21 Ontem
03:40

Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»

23:15 Ontem
03:08

Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa

23:06 Ontem
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

23:03 Ontem
02:53

Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»

22:59 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Há 3h e 21min
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Há 3h e 25min

Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Ontem às 17:14
04:33

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

Há 3h e 12min

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

10 ago, 19:11
Ver Mais

Notícias

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Há 2h e 10min

Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Há 2h e 53min

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Há 3h e 21min

Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Ontem às 17:14

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Ontem às 15:59
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Há 2h e 21min
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Há 2h e 38min
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Ontem às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Ontem às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Ontem às 15:59

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Ontem às 15:36

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Ontem às 15:30

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Ontem às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Ontem às 09:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Ontem às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Insultos e ameaças no "Big Brother Verão": Fábio Paim recebe dura sanção!

Há 3h e 8min

"Big Brother Verão": Bruno de Carvalho expulso após dar pontapé a Afonso Leitão

Há 3h e 24min

"Big Brother Verão": estes são os quatro nomeados da semana!

Há 3h e 35min

Emitido comunicado sobre Catarina Miranda: "Só poderá ser recuperada após a sua saída"

Ontem às 17:59

Na piscina, filho de Maria Botelho Moniz vive momento "espetacular" com pessoa única: "75 anos"

Ontem às 17:55
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Há 2h e 56min

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Há 3h e 10min

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais