Sem dó, nem piedade. Diogo Bordin na mira de Bruno Savate

Durante a cadeira quente, Bruno Savate voltou a atacar Diogo Bordin e Manuel Rodrigues por causa do misterioso desaparecimento dos carregadores.

Depois de expor os concorrentes na cozinha, o ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother voltou à carga e reforçou que Manuel Rodrigues «é o pau mandado do Nuno e do Diogo».

Insatisfeito porque Diogo Bordin não lhe deu conversa, Bruno Savate reagiu: «Existem pessoas que fazem as coisas por trás. Estamos à frente do país inteiro e a pessoa não diz: 'fui eu, o Savate tem razão'. Se essa pessoa quiser assumir a toda a gente que a ideia foi dele, que assuma agora ou cale-se para sempre e as pessoas vão saber o que tu és lá fora. Eu não estou a dizer que tu és sonso, mas tens perfil de sonso».

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.