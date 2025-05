Sem dó nem piedade! Nuno acusa Lisa de ser ressabiada e esta reage: «Eu espero mesmo que saias primeiro»

No Big Brother, no Última Hora, assistimos a imagens de uma dinâmica que "incendiou" ontem a casa mais vigiada do País. Após alguns confrontos protagonizados entre vários concorrentes, Diogo atribui a menção "como ser protagonista do início ao fim" a Solange Tavares e justifica. Aqui, Luís e Nuno lançam críticas à açoriana e trazem conversas que tiveram com a capitã Renata Reis. Depois, Diogo atribui uma nova menção "como fazer jogo de confessionário" a Nuno. Lisa começa a lançar várias provocações a Nuno e ambos entram numa acesa discussão. Nuno chega mesmo a acusar Lisa de ser "ressabiada".

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

