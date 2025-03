«Sem limites» e «jogar sozinho»? Habitantes da casa entram em discórdia sobre como viver o Big Brother

No Big Brother, desafiados pelo Big Brother, os concorrentes assumem uma posição, de acordo com as frases que aparecem no plasma. Destaca-se a Solange que assume ter entrado sem limites, sem medo de ser cancelada e com o intuito de ser real e não politicamente correta. O Nuno intervém, estando contra a opinião da concorrente. Revela que ao longo da sua vida teve de se adaptar a várias personalidades e admite que é uma pessoa politicamente correta tanto dentro como fora do programa. Por fim, tanto o Gonçalo como a Solange assumem que manterem-se sozinhos pode ser o segredo para chegarem à final, justificando quando mais aliados tiverem, mais difícil vai ser gerir sentimentos. Em contrapartida, o Manuel Rodrigues considera que é fundamentam estarem acompanhados para irem mais longe.