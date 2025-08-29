«Sem malícia, era tudo mais fácil»: Jéssica atira frase polémica e Miranda reage

Na dinâmica da sopa de letras do Big Brother Verão, Miranda não deixou passar em branco e atribuiu as palavras «diferente» à estratégia que tem com Afonso Leitão. Já Jéssica Vieira escolheu a palavra «malícia» e apontou-a, sem hesitar, a Miranda. O clima ficou tenso.
Vote para Salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda – 761 20 20 05
Viriato Quintela – 761 20 20 13
Ana Duarte – 761 20 20 17
