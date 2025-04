Sem paciência para Luís Gonçalves, Carina Frias atira: «Já está a arranjar confusão»

No Big Brother, após a gala terminar, Carina Frias e Adrielle Peixoto estão na cozinha a preparar algo na cozinha, e Carina começa a 'disparatar' com Luís Gonçalves a dizer que "não pediu" ajuda ao Manuel Rodrigues, enquanto Luís parece estar a dizer ao concorrente para ir ajudá-la. A concorrente fala-nos da sua escolha de aliados, e diz achar que os concorrentes vão querer desrespeitar a sua liderança. Carina ainda revela o porquê de não querer ter Luís como o seu aliado, e diz o porquê de ter escolhido Solange Tavares como aliada. Adrielle Peixoto diz que "há muita gente que a quer ver fora da casa".

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Dinis foi expulso. Adrielle gritou de alegria e Solange chorou de raiva. As imagens da reviravolta da noite