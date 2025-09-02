Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso

No Big Brother Verão, Ana Duarte comentou as imagens de Afonso e Catarina Miranda e não deixou margem para dúvidas. A cantora garantiu em direto: «A Catarina gosta sim do Afonso, mas o contrário é só amizade».

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

