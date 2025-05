Sem papas na língua, Carina Frias aponta o dedo a Nuno Brito: «Não acho natural, nem nunca vai ser»

Durante a manhã, o clima entre Carina Frias e Nuno Brito aqueceu. Os colegas entraram numa acesa troca de palavras que fez subir o clima de tensão. Indignada, a concorrente procurou o consolo das amigas e, com elas, desabafou acerca das atitudes do colega. Carina Frias não se poupou nas palavras, e acusou Nuno Brito de falar para as câmaras para ver se 'limpava' a imagem.

