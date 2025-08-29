Sem papas na língua. Daniela Santos comenta o Beijo de Miranda a Afonso e não deixa nada por dizer

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró e com os comentadores Adriano Silva Martins, Daniela Santos, Kina e Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, o clima aqueceu com as observações de Daniela. Sem papas na língua, a comentadora analisou o beijo entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, deixando a sua opinião clara e sem reservas.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.