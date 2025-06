Sem perdão! Luís Gonçalves reage às farpas dos colegas: «Achavam que eu era uma porta...»

No Big Brother, o líder Manuel Cavaco avaliou os comportamentos dos concorrentes e Luís Gonçalves ficou muito exaltado por receber uma nota negativa. O ex-fuzileiro manifestou-se e o caos instalou-se na casa. No Especial desta quarta-feira, 4 de junho, todos foram confrontados com as imagens.

Carolina Braga explica porque é que abandonou a dinâmica: «Eu não preciso de abrir a boca que que o meu nome está sempre na boca do Luís, estive imenso tempo com o dedo no ar e não tive oportunidade de falar...», explicou. «Isto é uma coisa recorrente, estou cansada. Naquele momento, estava saturada», acrescentou.

Luís decidiu intervir e também dar a sua opinião: «Eu sou assim. Eu não me identifico com as pessoas com quem estou a partilhar a casa, tirando a Carina e a Lisa. O Manuel Rodrigues, é brincalhão e eu já o levo na boa. Mas aqui dentro tenho de lidar com as pessoas (...). O Nuno também disse que estava a conhecer estas pessoas agora, mas agora sentiu-se sozinho e voltou ao lado em que estava. Isto é gente de calúnias, de mentiras...», começou por dizer.

«Eles pensam que me vão arrumar a um canto, mas eu não sou porta nenhuma. Eles achavam que eu era uma porta, mas eu sou um muro de betão. Eles achavam que estavam aqui de férias e veio aqui uma pessoa confrontá-los. A pessoa aguenta, mas ando aqui a ver mentiras e calúnias... e depois vão para ali fingir que estão muito mal quando são confrontadas... eu já não acredito em nada», prosseguiu Luís.

Nuno Brito quis responder ao ex-fuzileiro e o caldo entornou. «Ele defende a verdade e o respeito, mas usa situações para deixar as pessoas a sentirem-se mal, isto é uma falta de respeito», atirou o personal trainer.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

