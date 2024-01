Semana de bootcamp: Assista aos primeiros minutos da prova mais dura desta edição

Há 1h e 53min

No Big Brother - Desafio Final, a noite já vai longa, mas está longe de terminar já que o Big Brother anuncia a entrada na semana mais dura do jogo: a semana do bootcamp! Como seria de esperar até nisto a casa se divide e, se por um lado, há quem aprecie muito o desafio, por outro, há quem deteste. O Savate confessa ao Anfitrião já não ter idade para estas andanças e mostra-se preocupado com o frio que irão passar, já o António garante que esta semana lhe assenta que nem uma luva. O Anfitrião apresenta também a tarefa semanal e, sem rodeios, o líder António contraria a vontade de muitos apostando 100% do orçamento.