Semana dos bebés começa leve e animada para todos... menos Luís Gonçalves, que reclama logo ao acordar

No Big Brother, a casa do Big Brother desperta ao som de um áudio infantil alusivo ao tema da semana. Enquanto o Luís canta o “atirei o pau ao gato”, o Diogo escolhe a “papinha” para o pequeno-almoço, odiando o sabor. No quarto amarelo, o Luís, a Carina e a Lisa condenam a escolha do Nuno por poder comer aquilo que mais gosta enquanto os restantes estão a dieta líquida. Recorda ainda que, no dia anterior, vários concorrentes se colocaram atrás do personal trainer para o expulsar e agora está tudo bem. Por fim, o Manuel Rodrigues também é alvo de críticas por parte do ex-militar, que constata que o concorrente está a passar pelos “pingos da chuva” por se dar bem com toda a gente.

No Especial do Big Brother, Carolina Braga e Luís Gonçalves são confrontados com as imagens das últimas discussões que protagonizaram para tirar a limpo todas as dúvidas sobre as acusações que têm feito. Os dois chegam à conclusão que o ex-fuzileiro disse que a jovem de Cascais «tinha falta de atenção», ao contrário do que a namorada de Diogo Bordin tinha insinuado. Os dois garantiram ainda que existe a possibilidade de terem uma relação cordial dentro da casa, mas garantiram que vão continuar a «confrontar-se» quando for necessário.

Na mesma noite, ficaram conhecidos os concorrentes que estão nomeados, depois de Nuno Brito se ter recusado a utilizar o Poder da Troca. Os nomeados desta semana são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

VOTE PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

CAROLINA BRAGA - 761 20 20 03

LISA SCHINCARIOL - 761 20 20 11

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

