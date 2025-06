Semana dos bebés na casa do Big Brother: Concorrentes recebem kit completo com direito a fralda

No Big Brother, o início da noite prevê-se bastante animado, quando o Big Brother informa que os concorrentes têm kits com farinha láctea, purés de fruta, fraldas e bibes para fazerem uma viagem até à infância. No quarto rosa, a Carolina fica chocada ao ver o tamanho das fraldas, enquanto o Nuno bebe biberão e o Manuel Rodrigues como papa. Já no quarto amarelo, a Carina dá o nome de “Brother” ao boneco bebé ao mesmo tempo que a Lisa se delicia com a farinha láctea.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

