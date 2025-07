Bruno de Carvalho é um dos novos concorrentes do Big Brother Verão. Mas antes de entrar na casa mais vigiada do País, viveu momentos de verdadeira adrenalina. Isto porque Bruno de Carvalho foi convidado do Salgueirão Summer Fest e chegou ao evento sentado numa poltrona, em cima de um carro em andamento.

«Não sei se terei mais uma chegada épica, assim, a um palco!», relatou Bruno de Carvalho.

Veja o vídeo.