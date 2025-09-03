«Sentiste alguma atração na casa?»: Viriato Quintela responde à pergunta mais aguardada

No Big Brother Verão, durante a manhã, os concorrentes são desafiados a responder a certas questões dentro da casa, propostas pelos colegas. Viriato Quintela foi desafiado por Catarina Miranda a contar ao grupo se alguma vez sentiu alguma atração por uma mulher dentro da casa. A resposta surpreendeu todos. No final, o concorrente acabou por admitir que sente que tem de ser mais contido por ter muitas câmeras a gravá-lo dentro da casa.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!