Será estratégia? Almoço privado de Nuno Brito tem justificação: «Porque é que eu vos escolhi para almoçar?»

Num momento intimista no Big Brother, Nuno Brito reuniu-se à mesa com os colegas escolhidos para almoçar, já com o ambiente montado, lançou uma pergunta que deixou todos em silêncio: «Porque é que eu vos escolhi para almoçar?». Inês Vilhalva, Micael Miquelino e Gonçalo Beja da Costa foram os escolhidos de Nuno Brito e a resposta surpreende!

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

veja também:

Cristina Ferreira encanta com novas imagens da viagem a África: «A água mais quente da minha vida» - Big Brother - TVI