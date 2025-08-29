Será karma? Catarina Miranda em lágrimas pelo mesmo homem que fez Jéssica Vieira chorar

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira superaram com sucesso o desafio proposto pela produção: passar 24 horas inseparáveis. O ex-casal não hesitou e mostrou cumplicidade durante toda a prova, o que não passou despercebido aos restantes concorrentes, especialmente a Catarina Miranda. Enquanto Afonso e Jéssica eram premiados com um jantar especial a dois, Miranda viveu momentos de verdadeiro desespero. Incapaz de esconder os sentimentos, isolou-se num canto da casa e acabou em lágrimas.

