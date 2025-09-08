Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta

No Big Brother Verão, após o fim de mais uma gala intensa, Afonso Leitão está a andar de um lado para o outro e Catarina Miranda parece cabisbaixa pelo facto do programa se estar a aproximar do fim e questiona o amigo sobre se este será o fim dos CALE. Veja a reação de Afonso.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!