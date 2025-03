Depois do especial do Big Brother, Igor regressa à casa em grande entusiasmo. Mas a surpresa não fica por aqui, parece que Lisa saltou do sofá para receber o colega e os dois deram um grande abraço que está a dar mesmo muito que falar! Passado pouco tempo, no quarto, enquanto o concorrente se instala, deixa comentário inesperado a Lisa! O momento já é viral!

