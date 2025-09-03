VÍDEO SEGUINTE
Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz questiona Afonso Leitão sobre quem é que este gostaria de ver fora da casa mais vigiada do País, já este domingo. A resposta foi no mínimo, surpreendente. Recorde-se que estão todos nomeados menos Viriato, que conquistou um passaporte para a Final. 

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Há 2h e 9min
