Sérgio Duarte elogia respeito de Afonso por Jéssica e Inês Morais garante que não haverá romance com Miranda

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró, o painel de comentadores contou com Gabriela Quintela, mãe de Viriato, Sérgio Duarte, ex-concorrente e amigo de Catarina Miranda, Nelson Duarte, pai de Ana Duarte, e ainda Inês Morais, ex-vencedora do reality show. Durante o debate, Sérgio Duarte destacou a postura de Afonso, afirmando que «tem tido muito respeito pela Jéssica» e sublinhou ainda que, para Miranda, ele é «a melhor pessoa que lhe tinha aparecido». Já Inês Morais deixou claro que acredita apenas na amizade entre Afonso e Miranda, frisando: «Não acredito que o Afonso cá fora vá querer alguma coisa com a Miranda». Gabriela Quintela mostrou-se de acordo com a análise.

