Sérgio Duarte entra em desacordo com pai de Ana Duarte

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró, o painel de comentadores contou com Gabriela Quintela, mãe de Viriato, Sérgio Duarte, ex-concorrente e amigo de Catarina Miranda, Nelson Duarte, pai de Ana Duarte, e ainda Inês Morais, ex-vencedora do reality show. A emissão ficou marcada por um momento de tensão entre Sérgio e Nelson, que entraram em desacordo devido aos “CALE”, divergindo nas opiniões sobre o impacto e a postura desta dupla no jogo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

