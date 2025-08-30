Sérgio Duarte entra em desacordo com pai de Ana Duarte

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró, o painel de comentadores contou com Gabriela Quintela, mãe de Viriato, Sérgio Duarte, ex-concorrente e amigo de Catarina Miranda, Nelson Duarte, pai de Ana Duarte, e ainda Inês Morais, ex-vencedora do reality show. A emissão ficou marcada por um momento de tensão entre Sérgio e Nelson, que entraram em desacordo devido aos “CALE”, divergindo nas opiniões sobre o impacto e a postura desta dupla no jogo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!