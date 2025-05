«Significa que no final... a gente vai-se afastar» A teoria do futuro de Diogo Bordin que deixou Carolina Braga preocupada

No Big Brother, Diogo Bordin partilha uma reflexão sobre o futuro fora da casa que deixa Carolina Braga visivelmente preocupada. «Significa que no final... a gente vai-se afastar», diz o concorrente durante uma conversa a dois. As palavras lançam dúvidas sobre a continuidade da relação entre os dois e abrem espaço para inseguranças no romance que tem vindo a crescer no programa.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08