Silêncio absoluto. João Ricardo faz revelação surpreendente sobre Luís Gonçalves

O ambiente na casa do Big Brother ficou subitamente mais silencioso após uma declaração inesperada de João Ricardo na gala. Durante uma conversa descontraída com Joana Diniz, o concorrente não conteve as emoções e decidiu expressar o carinho e admiração por Luís Gonçalves. Num momento carregado de emoção, João Ricardo disse: «És puro e genuíno...»

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

