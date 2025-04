Sinal de consentimento? Diogo Bordin e Carolina Braga são confrontados com os acontecimentos da noite escaldante

Na manhã de hoje, depois de uma noite de fortes emoções, vários foram os concorrentes que confrontaram Diogo Bordin e Carolina Braga acerca do que aconteceu na sua cama. Diogo e Carolina dormiram juntos e, ao acordar, mostraram-se mais cúmplices que nunca, trocando carinhos e até beijos na cabeça. Curiosos, os colegas de casa quiseram saber mais sobre esta noite escaldante que, para surpresa de todos, ficou marcada pelo 'alarme' do sinal de consentimento. Esta manhã, Lisa Schincariol confrontou Carolina na tentativa de saber mais sobre o sucedido. Os dois responderam que nada se passou e que, mesmo se se tivesse passado, ninguém saberia.

Isto acontece após uma gala que começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção., numa noite que deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, esta noite a gala contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

A gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

