No Big Brother, antes do almoço, Carina Frias e Carolina Braga protagonizam um momento que está a dar que falar nas redes sociais. Parece que as concorrentes fazem um gesto de «reconciliação». Será estratégia ou um sinal de paz?

Veja também:

Cristina Ferreira encanta com novas imagens da viagem a África: «A água mais quente da minha vida» - Big Brother - TVI

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show - Big Brother - TVI