«Sinal de respeito»: Luís Gonçalves dá beijo na testa de Carolina Braga e selam tréguas

No Big Brother, a Carolina e o Luís finalmente conversam e tentam entender-se. A concorrente pede desculpa pelas palavras que disse e enumera todos os adjetivos que o Luís também proferiu. O Luís afirma que assim que ficou desconfortável, a Carolina devia tê-lo confrontado pois não queria levá-la ao limite. A Carolina admite que estava saturada e o Luís garante que não lhe guarda rancor. No confessionário, a Carolina revela que ambos se ouviram, mas não sabe quanto tempo isso vai durar. Acrescenta que não vão ser os melhores amigos, mas traçaram uma linha de respeito. No fim da conversa, o Luís tem a iniciativa de abraçar a Carolina, que lhe pede para não estar constantemente a tocar-lhe.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 10 de abril.

