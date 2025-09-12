VÍDEO SEGUINTE
«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa

No Big Brother Verão, o Especial, conduzido por Nuno Eiró, contou com a presença dos comentadores Adriano Silva Martins e Cândido, bem como de familiares dos concorrentes: a avó de Catarina Miranda, Rita, mãe de Afonso Leitão, Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, e Gabriela, mãe de Viriato Quintela. Entre emoções fortes e declarações sentidas, destacou-se o desabafo da mãe de Jéssica sobre a trajetória da filha: «Sinto que cortamos o cordão».

